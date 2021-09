Genoa, Ballardini ne lascia a casa sette: tra questi anche Caicedo

Ballardini non ha convocato diversi giocatori per la prossima sfida del Genoa, impegnato a Cagliari: tra questi anche Caicedo.

Il Genoa con diverse assenze per la gara di domenica, la trasferta contro il Cagliari: Stefano Ballardini, allenatore rossoblù, in conferenza stampa aveva fatto il punto sulle condizioni di alcuni nuovi arrivati.

"I nuovi sono importanti: alcuni stanno bene, altri meno. E' possibile che qualcuno di loro, nonostante non al massimo, scenda in campo".

📝 L'elenco dei convocati per #CagliariGenoa.



Resta a casa #Caicedo, che in settimana ha accusato un leggero affaticamento al flessore.

Non è così: una volta diramata la lista dei convocati, ci si è accorti subito dell'assenza di Felice Caicedo, attaccante arrivato dalla Lazio nelle ultime ore di mercato. Non sarà pertanto disponibile per la sfida contro il Cagliari.

Per lui un guaio fisico. Non è l'unica assenza per il Grifone: non ci saranno neanche Buksa, Masiello, Badelji, Andreacci, Bianchi e Cassata: Ballardini ha invece convocato Maksimovic, Fares e Touré.