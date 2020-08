Rinforzo a sinistra per il Cagliari: è fatta per Czyborra dell'Atalanta

Cagliari ed Atalanta hanno trovato un accordo per il trasferimento di Czyborra. Sarà un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Per l’ufficialità ci sarà probabilmente da attendere qualche ora o qualche giorno, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: il si rinforzerà in difesa mettendo a disposizione di Eusebio Di Francesco il terzino sinistro Lennart Czyborra.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, è da considerarsi conclusa la trattativa che porterà in Sardegna il giovane talento tedesco attualmente di proprietà dell’.

I due club hanno già trovato un’intesa sulla base di un prestito biennale con un obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Le prossime ore serviranno a limare gli ultimi dettagli e a fare in modo che ogni tessera del mosaico vada al suo posto, prima delle firme sui contratti che decreteranno la definitiva fumata bianca.

Czyborra, classe 1999, è approdato all’Atalanta lo scorso gennaio a fronte di un esborso da poco più di quattro milioni di euro. Nel corso della sua parentesi nerazzurra, ha totalizzato appena 16’ in nel 6-2 rifilato dall’Atalanta al a metà luglio.

In precedenza, dopo aver militato nei settori giovanili di Hertha, Union Berlino, Energie Cottbus e 04, ha esordito a livello professionistico con l’Heracles Almelo, squadra con la quale in un anno e mezzo ha totalizzato 41 presenze in Eredivisie. Terzino sinistro che può essere avanzato anche sulla linea di centrocampo, ha rappresentato la con le Nazionali U18, U19 ed U20.