Il Cagliari convoca 27 giocatori per il ritiro: non c'è Barella

Impegnato con la Nazionale Under 21 fino a pochi giorni fa, Barella non è nella lista per la prima parte di ritiro.

Non c'è Nicolò Barella nella lista dei convocati del per la prima parte di ritiro in quel di Aritzo. Nulla di strano in chiave calciomercato, visto che il giocatore sardo è reduce dall'Europeo Under 21 e tornerà a disposizione più avanti. Ciò nonostante, il suo futuro sembra comunque essere lontano dalla sua isola.

Probabile che Barella raggiunga Maran e compagni a Pejo, nella seconda parte di ritiro prevista dal 13 al 27 luglio. La sua situazione è ancora nebulosa, con la oramai sfilatasi dalla corsa e l' poco decisa ad aumentare l'offerta recapitata al Cagliari.

C'è chi sogna uno scambio con Nainggolan, legatissimo a Cagliari, ma la possibilità di rivedere il belga in rossoblù è limitata dal forte ingaggio. Barella sembra avere come unico obiettivo l'Inter e in caso di mancato arrivo nel ritiro di Pejo, la cessione sarebbe solo questione di tempo.

Settimana prossima decisiva per il suo futuro, anche se il CEO dell'Inter, Beppe Marotta, continua a predicare calma. Nessuna fretta per i nerazzurri:

"Ho sentito le dichiarazioni di Giulini e Petrachi sulla vicenda ma magari non sono così d'accordo. Il venditore ha il diritto di decidere a quanto vendere, ma altrettanto diritto lo ha il compratore. Bisogna avere pazienza".

Intanto ad Aritzo, paesino nel nuorese oramai costantemente nei piani estivi del Cagliari, Maran potrà contare su Joao Pedro, Cragno e Pavoletti, al centro delle voci di calciomercato: tra i tre però l'unico con qualche chances di lasciare la Sardegna sarebbe il brasiliano, richiesto dall' .

I convocati del Cagliari per il ritiro di Aritzo:

Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt

Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca Ceppitelli; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Marko Pajač; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz

Centrocampisti: Roberto Biancu; Valter Birsa; Filip Bradarić; Lucas Castro; Fabrizio Caligara; Luca Cigarini; Alessandro Deiola; Artur Ioniță; Cristian Oliva

Attaccanti: Alberto Cerri; Kiril Despodov; Kwang-Song Han; João Pedro; Leonardo Pavoletti; Daniele Ragatzu