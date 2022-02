Cade l'imbattibilità interna dell'Horoya nella Champions africana: non perdeva da 8 anni

Prima o poi, per la legge dei grandi numeri, sarebbe dovuto accadere, a maggior ragione se la striscia positiva in questione durava addirittura da 8 anni: l'Horoya, squadra guineana con sede a Conakry, ha perso una partita casalinga nella CAF Champions League, ossia la massima competizione calcistica del continente riservata ai club.

Il 'fattaccio' è avvenuto sabato nel match valido per la fase a gironi contro gli algerini del Setif: decisiva, per il successo ospite, la rete siglata da Kendouci al 47'.

Una vera e propria notizia la sconfitta dell'Horoya che, tra le mura amiche, non perdeva in CAF Champions League addirittura dal 23 marzo 2014, per mano di una formazione tunisina, lo Sfaxien, e con lo stesso risultato per giunta. Allora, però, si trattava di un playoff.

Si ferma così a 23 partite la striscia d'imbattibilità interna dei guineani, tra le più lunghe nella storia del torneo.