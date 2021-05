Cade Cowell: la futura star degli USA accostata al Barcellona

Il diciassettenne è partito alla grande nella nuova campagna MLS dopo essere migliorato costantemente in zona realizzativa.

Ci vogliono circa cinque secondi per capire il motivo per cui così tante persone coinvolte nel calcio statunitense si siano innamorate di Cade Cowell. Se non ci credete, basta vedere il suo recente goal contro il DC United. Non sbattete le palpebre. In quei cinque secondi attraversa la linea di metà campo, sfrecciando lungo il lato destro. Batte il difensore, portandolo largo prima di tagliare centralmente. Quindi raccoglie con calma la palla, guarda in alto e piazza un tiro verso il primo palo. Tutto questo in cinque secondi. Forse un po' meno.

È quel ritmo e la franchezza che rendono Cowell così speciale. È un atleta di un altro livello, anche per gli standard americani. A soli 17 anni, è già formato come uomo adulto; Alto 182 cm, forte fisicamente con gambe che apparentemente non smettono mai di muoversi una volta raggiunta la velocità di curvatura. Ma essere un atleta, non basta per diventare veramente una forza del calcio. Cowell lo sa, e così anche il suo club, i San Jose Earthquakes. Ed è proprio lì che entra in gioco la parte spaventosa. Cowell sta ora iniziando a capire tutto il resto al di fuori di quei rulli di cinque secondi di momenti salienti.

Cowell, che è diventato il più giovane firmatario dei San Josè all'età di 15, anni quando ha firmato un accordo di crescita nel 2019, ha davvero iniziato la sua svolta dalla scorsa stagione. Ha collezionato 17 presenze con il club nella sua stagione d'esordio, partendo quattro volte titolare e segnando una rete, fornendo un assist e molti scorci del suo potenziale illimitato. Ma in questa stagione qualcosa è diverso. In sole cinque partite, Cowell ha già due reti e tre assist. E sono arrivata in una varietà di modi.

I goal sono arrivati da una corsa mozzafiato come quella descritta in precedenza a una corsa laboriosa attraverso l'area dove la pazienza è stata la sua migliore risorsa. Gli assist hanno spaziato da un cross in loop al palo posteriore a un tocco stile Kevin De Bruyne.

Se si guardano le gare di Cowell in questa stagione, c'è qualcosa in lui che è molto meglio. Attualmente ci vogliono circa cinque secondi per vederlo, ma se continui a guardarlo ancora un po', puoi iniziare a vedere tutte le cose che può essere in futuro.

"Molte erano solo ripetizioni" ha detto Cowell a Goal in un'intervista esclusiva. "Volevo segnare molto di più. Avrei potuto fare molti goal uno contro uno l'anno scorso durante la mia prima stagione. Quest'anno non succederà più . Deve essere questo, deve essere un risultato diverso. Voglio avere un impatto. Voglio che sia decisivo".

Per capire come Cowell si sia trasformato nella dinamo d'attacco che è oggi, bisogna analizzare la sua educazione. Cowell, figlio messicano-americano di una madre multi-sportiva e di un padre che gioca a football, è entrato naturalmente nello sport durante i suoi primi anni. Ma è stato suo nonno a farlo appassionare al calcio, fondando una squadra quando Cowell aveva quattro anni.

Cowell è diventato presto protagonista della scena accademica nel sud della California, giocando per Modesto Ajax e Ballistic United. Lui e la sua famiglia hanno guidato per tutta la Bay Area, ore alla volta, permettendogli di raggiungere l'Accademia degli Earthquakes dopo aver segnato 33 reti in 32 partite per gli Under 15 di Ballistic nel 2017-18.

"Ricordo, ero fantastico" ci dice. "Dopo quella stagione, ricordo il Real Salt Lake, il Galaxy, i Quakes, cinque grandi club che mi volevano all'Accademia per parlare di un contratto da professionista. Era semplicemente pazzesco. Non ci avevo mai nemmeno pensato, quindi è stato allora che ho pensato 'OK, questa potrebbe forse essere la mia vita".

Cade Cowell!



The 16-year-old nets a stunner in his first MLS start! #LAvSJ pic.twitter.com/tWwSpbFlR7 — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2020

Ma ci sono state lotte notevoli lungo la strada per il successo. Da bambino, Cowell ha combattuto la malattia di Osgood-Schlatter, un disturbo al ginocchio che affligge i bambini che soffrono di scatti di crescita. La malattia lo ha lasciato dolorante per tutta la sua adolescenza, tenendolo fuori dai giochi per le squadre nazionali giovanili statunitensi nei momenti cruciali. Ma attraverso questo ha trovato l'amore per l'allenamento, imparando a passare il tempo a sollevare pesi nella palestra improvvisata della sua famiglia, costruita nel loro cortile.

"Fisicamente andava bene, ma mentalmente era molto difficile" dice parlando del dolore durante la crescita. "C'è quel muro che devi superare. Per me è stato facile perché sapevo che il calcio sarebbe stata la mia vita, ma prenderlo sul serio è difficile. Ci sono state volte in cui piangevo, perchè non volevo andare o non volevo giocare, mentre mio padre mi diceva di andare. Quel primo passo è difficile ma, dopo, lo ami".

"Quando ero più piccolo tutto riguardava Cristiano Ronaldo, ma poi più ho iniziato a rendermi conto del calcio, più guardavo Messi e Neymar. È così divertente guardarli giocare. È folle . Amo l'etica del lavoro di Ronaldo, è folle, ma guardare Neymar e Messi è divertente".

Mentre quelle tre megastar hanno aiutato Cowell a perseguire una carriera nel calcio da lontano, è una leggenda della MLS che probabilmente ha avuto il maggiore impatto sul giovane finora. In un certo senso, Cowell è tutto ciò che Chris Wondolowski non è. Cowell è un atleta di alto livello e, nonostante tutti i suoi successi, Wondolowski non lo è. Sarebbe stato il primo ad ammetterlo. Mentre le capacità fisiche di Cowell sono la sua più grande forza, è il cervello di Wondolowski che lo ha reso il miglior marcatore nella storia della MLS. Per anni, Wondolowski ha costruito una carriera trovando quello spazio che nessun altro ha raggiunto, mettendosi in posizioni che nessun altro poteva vedere arrivare. E questo lo rende il mentore perfetto per Cowell. I maggiori punti deboli di Cowell sono i maggiori punti di forza di Wondolowski e, se guardi Cowell giocare, non è difficile vedere l'influenza di "Wondo" sul suo gioco.

"È importante perché è quello che mi manca" dice Cowell. "Lui mi aiuta ogni giorno in allenamento e se vedere qualcosa che non sto facendo, mi parla e mi istruisce su ogni piccolo dettaglio. Mi dirà, visto che sono così veloce, di aspettare e aspettare e aspettare così, quando arrivo attacco la palla a tutta velocità. Cose del genere aiutano molto. "l tempismo di tutto, il tempismo quando corro vicino al palo, il tempismo quando devo saltare. Questa è ancora la parte più difficile ma è la cosa perfetta. Il tempismo è tutto, e quindi cronometra tutto perfettamente".

Prendi ad esempio il goal di Cowell contro l'FC Dallas, uno in cui ha pensato e dribblato diversi difensori invece di tirare subito. O una sequenza che avrebbe dovuto essere un goal contro i Seattle Sounders, dove Cowell si è mosso in un piccolo mezzo metro di spazio necessario per trovare un primo tiro che solo una super parata di Stefan Frei ha mandato fuori. Quel genere di momenti ha Wondolowski scritto dappertutto e, per Cowell, quell'influenza sta iniziando ad essere letale.

"Posso ancora chiamarlo bambino, ma è sbalorditivo quello che sta facendo" ha detto Wondolowski a marzo. "Mi sono allenato con lui solo un paio di volte, perché riuscivo a malapena a stare al passo con lui. Sono decisamente orgoglioso della mia etica del lavoro, ma la quantità di lavoro che ha messo in questo periodo è stata notevole. Parla bene, è ponderato, premuroso ed è così che si comporta anche fuori dal campo. Penso che si comporti anche negli spogliatoi così, quindi voglio che abbia successo. È divertente vedere persone del genere prosperare e penso che lo farà. Sono letteralmente in soggezione ogni giorno solo per l'esemplare che è, e solo per pura gelosia per le qualità che ha. Ma la sua etica del lavoro è ciò che lo porterà a quel livello successivo ".

Wondolowski non è l'unico che ha in mente il miglior interesse di Cowell, poiché anche l'allenatore dei Quakes Matias Almeyda ha molta saggezza da trasmettere all'attaccante adolescente. Membro di due squadre della Coppa del Mondo per l'Argentina, Almeyda ha sviluppato una reputazione come una delle migliori dell'emisfero quando si tratta di lavorare con i giovani giocatori. Almeyda si è particolarmente interessato a Cowell, mostrandogli i video dell'ex compagno di squadra argentino Claudio Caniggia, un giocatore che l'allenatore di Quakes ha paragonato al suo giovane attaccante.

Nonostante l'età di Cowell, Almeyda ha aggiunto che crede che l'adolescente abbia un futuro brillante in Europa. È già stato accostato al Barcellona ma, nonostante tutta l'attenzione che sta iniziando ad arrivare grazie al suo inizio di fuoco in MLS, Cowell dice che sta facendo del suo meglio per concentrarsi su se stesso e sul proprio gioco.

CADE COWELL!



That's a goal and an assist already tonight. 👀 #SJvDC pic.twitter.com/SZCQdxVwzk — Major League Soccer (@MLS) May 2, 2021

"Non ci penso mai" dice quando gli viene chiesto delle sue aspirazioni europee. "Ci penserò se mai verrà il momento. Allora, se tutto sarà reale, forse è allora che ci penserò, ma in questo momento, non ci penso. Mi concentro solo sul qui e ora".

Tuttavia, ha in mente alcuni obiettivi a lungo termine. Dopo aver ottenuto una convocazione per la squadra nazionale a gennaio con il campo combinato U23 e senior team, Cowell vuole avere più opportunità internazionali in futuro. Dice di essere rimasto scioccato dalla velocità del gioco a quel livello. Il più grande obiettivo di Cowell è continuare a dimostrare che può fare di più rispetto al semplicemente passare davanti alle persone. È determinato a mostrare la sua tecnica in velocità, l'elemento che porterà il suo gioco al livello successivo.

Spera anche nella possibilità di dimostrare che ha lavorato sul piede sinistro. "Semplicemente non lo uso" dice con una risata "Ma posso! Posso usarlo perfettamente a volte".

Se questi pezzi si uniscono, le squadre della MLS avranno diversi problemi. Cowell ha già dimostrato la capacità di tormentare una difesa, di cambiare un gioco quasi istantaneamente con velocità e forza a rotta di collo. Ma Cowell vuole dimostrare che può essere molto di più di quei cinque secondi, per dimostrare che può essere un giocatore che può stupire in modi diversi per gli anni a venire.

"In questo momento, sono un esterno. Mi piace dribblare i giocatori uno contro uno" dice. "Con le spalle alla porta, è ancora piuttosto impegnativo per me, ma non appena avrò imparato a farlo, sarò un numero nove, credo. Per ora tutto è sembrato un grande traguardo, perché mi sento come se avessi lavorato molto duramente in questa parte di stagione per cercare di venire fuori. Sento che tutto sta andando bene finora. Devo solo andare avanti così per poter essere ancora migliore".