Cacciatore riparte dalla Serie D: ha firmato con il Caldiero Terme

Fabrizio Cacciatore riparte dalla Serie D. L'ex difensore del Chievo è ufficialmente un nuovo giocatore del Caldiero Terme.

Il difensore classe 1986 era svincolato dallo scorso giugno dopo la chiusura della sua ultima parentesi tra i professionisti con la maglia dell'Ascoli.

Una nuova avventura tra i dilettanti dopo un buon decennio speso sul palcoscenico della Serie A dove ha vestito le maglie di Sampdoria, Verona Chievo e Cagliari per un totale di 179 presenze in massima serie.

17 i goal in carriera, 7 quelli in A. Il primo arrivò all'Allianz Stadium in casa della Juventus nella stagione 2013-2014 quando con la maglia del Verona segnò il provvisorio 0-1 infilando Storari con un tap-in da due passi, al quale seguì un'esultanza molto particolare con un balletto improvvisato sul prato torinese:

"I miei amici di Torino mi hanno detto: ‘Se dovessi segnare, fai qualcosa di stano, che rimanga’. Era il mio primo goal in Serie A. Lì per lì non sapevo cosa fare, ho perso proprio la testa. Era un misto di gioia e tanto altro, non ci capivo niente in quel momento, segnare contro la Juve. Poi l’ho ripresa, ma non mi è venuta come quella volta. L’ho fatta di istinto puro” . Le parole del terzino riportate da 'seried24.com'.

Ora, dalla provincia di Verona, è pronto ad imbarcarsi in questa nuova tappa al quarto piano del pallone nostrano.