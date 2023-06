Brozovic-Al Nassr, salta tutto? L'Inter blocca l'operazione

Il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al Nassr rischia di sfumare sul più bello. Oggi il croato avrebbe dovuto effettuare le visite mediche.

Il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al Nassr rischia seriamente di saltare. A darne notizia sono la 'Gazzetta dello Sport' e 'Sky', secondo cui l'Inter ha bloccato l'operazione con il club saudita, che nelle scorse ore era stata praticamente conclusa sulla base di 23 milioni di euro.

La motivazione? Puramente economica. L'Al Nassr ha cambiato le carte in tavola, abbassando all'ultimo la proposta al momento di chiedere ai nerazzurri il permesso di far effettuare al croato le visite mediche: 13 milioni più due di bonus. Condizioni che l'Inter non ha accettato, tanto da porre un freno a una trattativa ormai alle battute finali.

Brozovic, che dal canto suo ha invece chiesto una buonuscita all'Inter rallentando ancor più i discorsi, aveva finalmente accettato di andare all'Al Nassr, dopo aver tentennato per qualche giorno, e proprio nella giornata odierna avrebbe dovuto effettuare le visite col suo nuovo club. Tutto, però, rischia di sfumare.

All'incontro di questa mattina, spiega la 'Gazzetta', erano presenti l'ad dell'Inter Beppe Marotta, l'avvocato Capellini e un rappresentante della Saudi Pro League. Proprio lì si è consumato il passo indietro rispetto all'accordo trovato giovedì, tanto che, come detto, a meno di nuovi ribaltoni le visite di Brozovic in programma oggi non si svolgeranno.

COSA SUCCEDE ORA

L'operazione tra Inter e Al Nassr non è definitivamente saltata. Anzi: il regista croato può ancora lasciare Milano, l'Italia e l'Europa per andare a giocare a fianco di Cristiano Ronaldo. Ma a una condizione: che il club saudita rispetti gli accordi pattuiti negli scorsi giorni.

Per il momento, dunque, Brozovic rimane all'Inter in attesa di capire cosa ne sarà del proprio futuro. Da capire se sia possibile un ritorno in scena del Barcellona, l'altro club che, prima del (momentaneo) accordo Inter-Al Nassr, aveva cercato concretamente di portare il giocatore via da Milano.

I problemi per il trasferimento di Brozovic, ironia della sorte, arrivano nelle stesse ore in cui Hakim Ziyech, altro calciatore praticamente preso dall'Al Nassr, non ha superato le visite mediche con il club di Riyadh. Una doppia beffa contemporanea. Definitiva o no, lo diranno le prossime ore.