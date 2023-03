Byron Moreno aggredito in campo dopo un match amatoriale: spinto a terra da un calciatore

Al fischio finale di una partita amatoriale, l'arbitro di Italia-Corea è stato scaraventato a terra da un calciatore che l'ha spinto alle spalle.

A quasi 21 anni di distanza da quel famoso e ricco di polemiche Italia-Corea del Sud - match degli ottavi di finale dei Mondiali del 2002, costati l'eliminazione alla Nazionale guidata da Giovanni Trapattoni - torna a far parlare di sé il protagonista indiscusso di quella notte amara per i colori azzurri, l'ormai ex arbitro Byron Moreno.

Il fischietto ecuadoregno è stato infatti aggredito in campo a Guayaquil, dopo il fischio finale di una partita amatoriale da lui stesso diretta.

Il direttore di gara è stato spinto alle spalle da un calciatore ed è finito a terra prima di essere soccorso da altri calciatori presenti sul terreno di gioco al momento dell'accaduto.

Ripristinata in brevissimo tempo la situazione caotica venutasi a verificare proprio nei secondi successivi al termine di una gara livello di amatoriale, Moreno non ha riportato alcuna conseguenza di natura fisica.

Terminata la carriera da arbitro FIFA, il contestatissimo direttore di gara è rimasto comunque legato al mondo arbitrale fondando un'accademia riservata a giovani arbitri.