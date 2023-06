Busquets raggiunge Messi: giocherà con l'Inter Miami

Dopo l'addio al Barcellona il centrocampista spagnolo sceglie la MLS, dove giocherà di nuovo insieme all'ex compagno Messi nell'Inter Miami.

Una vita trascorsa al Barcellona, dalle giovanili ai successi in serie con la prima squadra: Sergio Busquets aveva da tempo annunciato l'addio ai catalani, alla naturale scadenza del contratto fissata per il 30 giugno.

Il metronomo spagnolo ha sciolto le riserve sul suo futuro: è infatti ufficiale l'approdo negli Stati Uniti, dove giocherà in Major League Soccer con l'Inter Miami.

Una scelta tutt'altro che banale, che gli consentirà di tornare a giocare con Lionel Messi, compagno di mille battaglie in blaugrana e grande colpo di mercato della società guidata da David Beckham.

Un cambio radicale di vita e abitudini per Busquets, catapultato all'interno di un movimento ambizioso in cui dovrà destreggiarsi a dovere: proprio come è solito fare sul rettangolo verde, dove è pronto a ridettare legge a suon delle geometrie che lo hanno reso famoso al grande pubblico.