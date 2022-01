Burkina Faso-Tunisia dove vederla: Sky o Discovery+? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BURKINA FASO-TUNISIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Burkina Faso-Tunisia

• Data: sabato 29 gennaio 2022

• Orario: 17:00

• Canale TV: Discovery+

• Streaming: Discovery+

La Coppa d'Africa si avvicina sempre di più al momento della finale. Burkina Faso e Tunisia sono pronte a sfidarsi per un posto tra le prime quattro.

La nazionale burkinabè arriva all'incontro dopo aver concluso il girone al secondo posto con 4 punti e in seguito hanno eliminato ai calci di rigore il Gabon negli ottavi di finale. Raggiungere la semifinale sarebbe il secondo miglior risultato nella storia del Burkina Faso dopo la medaglia d'argento dell'edizione 2013.

La Tunisia invece dopo un girone tutt'altro che esaltante chiuso con soli 3 punti, ha battuto a sorpresa negli ottavi la Nigeria, che sembrava la nazionale più in forma del torneo.

Tutto sulla partita: dalle formazioni ufficiali a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO BURKINA FASO-TUNISIA

La sfida tra Burkina Faso e Tunisia è in programma per sabato 29 gennaio. Fischio d'inizio alle ore 17 presso lo stadio Roumdé Adjia di Garoua.

DOVE VEDERE BURKINA FASO-TUNISIA IN TV

I diritti della Coppa d'Africa sono detenuti da Discovery+. Per seguire l'incontro bisogna dunque avere un abbonamento attivo alla piattaforma e in seguito collegarsi tramite smart tv all'applicazione. In alternativa si può usare un dispositivo collegato al televisore come Amazon Firestick o Google Chromecast.

DOVE VEDERE BURKINA FASO-TUNISIA IN STREAMING

Discovery+ permette di seguire la sfida in streaming. Per dispositivi mobili come smartphone e tablet basta scaricare l'app, mentre su pc fisso basta collegarsi al sito ufficiale tramite browser.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO-TUNISIA

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Kaboré, Ouattara, Tapsoba, Yago; Guira, Touré; Ouattara, Sangare, Bande; Traoré. All. Malo

TUNISIA (4-3-3): Said; Drager, Ifa, Talbi, Haddadi; Slimane, Skhiri, Laidouni; Rafia, Jaziri, Msakni. All Kebaier