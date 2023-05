Ultimi 90' in Bundesliga: Borussia Dortmund e Bayern Monaco si giocano il titolo

Il Borussia Dortmund ha l'occasione di porre fine alla 'tirannia' del Bayern Monaco: la Bundesliga si deciderà negli ultimi 90 minuti.

Dopo dieci stagioni di dominio assoluto, la Bundesliga potrebbe cambiare padrone: il Borussia Dortmund ha la ghiotta opportunità di tornare a vincere il 'Meisterschale' per la prima volta dal 2012, quando sulla panchina giallonera sedeva un certo Jürgen Klopp.

Proprio l'attuale tecnico del Liverpool si è augurato il trionfo della sua ex squadra a discapito del Bayern Monaco, per tornare ai fasti di quando era lui a guidare le sorti del BVB.

"Ad essere onesto sono un po' nervoso. Per una volta sarei contento se il Mainz perdesse, spero che vinca il Dortmund".

Borussia Dortmund impegnato in casa proprio contro il Mainz e forte di un +2 sui rivali, a loro volta di scena sul campo del Colonia: con una vittoria Reus e compagni avrebbero la certezza del titolo mentre, un pari o una sconfitta, aprirebbero vari scenari che da quelle parti non si augurano minimamente.

Bayern costretto a portare a casa i tre punti e a sperare in un passo falso dei capolisti: qualora si dovesse arrivare al traguardo con lo stesso numero di punti, a far fede sarebbe la differenza reti generale, nettamente favorevole ai bavaresi.

Ultima giornata di fuoco, insomma, in Germania, dove l'eventuale quota scudetto di 73 punti sarebbe la più bassa dal 2010: allora il Bayern arrivò a 70, con cinque punti di vantaggio sullo Schalke 04 che, invece, rischia di retrocedere per la seconda volta in tre stagioni.