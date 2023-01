Buffon titolare contro l'Inter: gioca a San Siro 27 anni dopo la prima volta

A quasi 45 anni, l'ex portiere della Juve è titolare a San Siro 27 anni dopo la prima volta: era Milan-Parma del 22 dicembre 1996.

Tra i protagonisti dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Parma ci sarà anche Gianluigi Buffon.

L'eterno portiere gialloblù - che compirà 45 anni il prossimo 28 gennaio - scenderà in campo a San Siro con i gradi da titolare per difendere la porta dei ducali nel match da dentro o fuori che mette in palio l'accesso ai quarti di finale della coppa nazionale.

Buffon di nuovo in campo al 'Meazza', dunque. Il tutto a 27 anni di distanza dalla sua prima assoluta alla 'Scala del Calcio'.

L'ex portiere della Juventus ha debuttato a San Siro il 22 dicembre 1996 - ad anni 18 - nel match che ha visto gli emiliani sconfiggere 1-0 il Milan grazie al goal di Mario Stanic.

Per il portiere Campione del Mondo nel 2006 si tratta della partita ufficiale numero 50 nello storico impianto milanese.