Buffon pronto a ripartire dal Parma: vicinissimo il suo ritorno

Gianluigi Buffon potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Parma. Secondo quanto riportato da ‘Sky’ è ad un passo il ritorno in gialloblù.

A venti anni dal sua ultima partita giocata con la maglia del Parma e dopo essersi consacrato in questo arco di tempo come uno dei portieri più grandi di ogni tempo, Gianluigi Buffon è pronto a tornare lì dove tutto è iniziato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, è molto vicino il suo ritorno nel club ducale.

Buffon, che lo scorso 11 maggio ha annunciato la conclusione della sua lunga avventura alla Juventus, ha di fatto già detto ‘sì’ al Parma, ma mancano ancora gli ultimissimi dettagli che dovrebbero portare alla definitiva fumata bianca.

A convincerlo un progetto biennale, la possibilità di chiudere la sua fantastica carriera lì dove l’ha iniziata e la prospettiva di mettersi in mostra per provare a guadagnarsi un posto tra i tre portieri che andranno ai prossimi Campionati del Mondo.

Buffon, che ha ricevuto nelle ultime settimane offerte anche dall’estero, tra le quali quella del Barcellona che gli ha proposto un ruolo da secondo, ha deciso di non lasciare l’Italia ed ha intravisto proprio nel Parma il progetto migliore in assoluto per continuare a giocare a calcio.

A 43 anni già compiuti si appresta quindi a vivere una nuova avventura e la sensazione è quella che l’operazione possa chiudersi in tempi abbastanza rapidi.