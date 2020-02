Buffon chiaro su Guardiola: "Spero resti Sarri, vorrebbe dire che abbiamo vinto"

Buffon spera in una permanenza di Sarri alla Juventus e rilancia sulla lotta Scudetto: "La Lazio potrebbe fare più paura dell'Inter".

Nonostante l'ingombrante presenza di Szczesny che è ormai il titolare assodato della porta della , Gianluigi Buffon si sta comunque ritagliando il suo spazio: già undici le presenze accumulate in stagione, con l'obiettivo di racimolarne un'altra in campionato per battere lo storico record di Paolo Maldini, eguagliato lo scorso 18 dicembre.

L'esclusione del dalle competizioni europee per due anni ha improvvisamente dato adito alle voci di un approdo di Pep Guardiola in bianconero, eventualità che il portiere 42enne spera non si verifichi, come dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata a 'Le Iene'.

"Per cambiare pelle era necessario intraprendere un percorso diverso che richiede tempo. Guardiola? Io spero che resti Sarri, perché vorrebbe dire che abbiamo vinto qualcosa".

e le avversarie nella lotta Scudetto: Buffon teme maggiormente i biancocelesti che possono dedicarsi completamente al campionato essendo fuori sia dalla Coppa che dall' .

"Se l'Inter dovesse continuare il suo percorso in Europa League dico Lazio: potrebbe fare più paura giocando solo di domenica".

Nessun rancore verso Conte per la sua scelta di sposare il progetto dei rivali nerazzurri.

"E' un grande amico, è stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. Gli voglio bene".

Il futuro di Buffon è un rebus: la firma sul rinnovo del contratto con la Juventus non c'è ancora.