Sky Sport - Bufera Marciniak: l'UEFA potrebbe cambiare l'arbitro della finale di Champions

Il fischietto è accusato di aver partecipato a un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca: venerdì la decisione dell'UEFA.

Un clamoroso colpo di scena è all'orizzonte in vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter: a Istanbul, il prossimo 10 giugno, potrebbe non essere Szymon Marciniak l'arbitro dell'atteso incontro che coronerà la squadra regina d'Europa.

Il direttore di gara, designato da Rosetti per il match più importante dell'anno, è finito nell'occhio del ciclone per la presunta partecipazione ad un evento organizzato dal leader dell'estrema destra del suo Paese, Sławomir Mentzen, noto per il sostegno a posizioni omofobe e antisemite. A riportarlo è 'Sky Sport'.

L'UEFA si sarebbe subito attivata chiedendo chiarimenti in merito e sottolineando l'avversione alle idee diffuse dal gruppo politico in questione, che non rispecchiano i valori propugnati dal massimo organo calcistico continentale.

La decisione definitiva su una possibile sostituzione di Marciniak dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì: per l'arbitro polacco si tratterebbe di un duro colpo da digerire, cinque mesi e mezzo dopo aver diretto la finale dei Mondiali tra l'Argentina e la Francia in Qatar.