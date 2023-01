Buco nel campo al 'Penzo': posticipato il calcio d'inizio di Venezia-Südtirol

La rottura di una tubatura ha provocato un buco sul terreno di gioco del 'Penzo', che ha fatto slittare di mezz'ora il calcio d'inizio del match.

Tutti in campo in Serie B per il programma della giornata numero 21 del campionato cadetto. L'imprevisto di giornata, però, arriva dallo Stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia, dove il match tra i padroni di casa e il Südtirol è iniziato con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario preventivato.

Proprio così, perché l'incessante pioggia caduta sulla città lagunare ha compromesso in maniera piuttosto evidente le condizioni del terreno di gioco, al punto da provocare un vero e proprio buco sul rettangolo verde.

A causare tale problematica è stata in realtà la rottura di una tubatura, prontamente riparata dagli addetti ai lavori che sono intervenuti in maniera tempestiva per ripristinare la praticabilità del campo consentendo il regolare svolgimento della gara.

Morale della favola, la partita è iniziata alle ore 14.30, con mezz'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista. Così mentre sugli altri campi ci si avvia verso la conclusione della prima frazione di gioco, a Venezia non siamo giunti nemmeno a metà del primo tempo.