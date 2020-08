Brutto infortunio alla spalla per Pedro: Roma in apprensione

Pedro nei suoi ultimi minuti con la maglia del Chelsea (in FA Cup) ha subìto un brutto infortunio alla spalla. Necessario anche l'ossigeno.

Una partita da dimenticare per il , che esce sconfitto dalla finale di contro l' e perde ben tre giocatori: tra questi c'è Pedro, uscito in barella e con il supporto dell'ossigeno. La , che di fatto lo ha già acquistato, resta in apprensione per le sue condizioni fisiche.

Una serata certamente non fortunata dal punto di vista degli infortuni per la squadra di Lampard: lo spagnolo entra in campo a inizio ripresa in seguito al problema muscolare di Pulisic e nel finale di gara è costretto ad alzare bandiera bianca dopo un brutto contrasto.

Una forte contusione alla spalla ha costretto l'ex all'intervento dello staff medico, che lo ha anche attaccato all'ossigeno in seguito allo stordimento e al forte dolore. Il giocatore è stato portato via in barella: da valutare ora i tempi di recupero per quello che sembra un infortunio piuttosto serio.