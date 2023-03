Un nuovo oriundo per l'Italia: Bruno Zapelli convocato dall'Under 21 azzurra

Il ct Nicolato ha chiamato il trequartista del Belgrano per le amichevoli di fine mese: Zapelli ha già giocato per le giovanili dell'Argentina.

Ci sono Emerson Palmieri, Rafael Toloi, Jorginho. E ora l'Italia può accogliere un nuovo oriundo, anche se si parla di Under 21 e non di Nazionale maggiore. Il personaggio in questione arriva dall'Argentina, gioca nel Belgrano e ha appena 20 anni: si chiama Bruno Zapelli ed è stato appena convocato dalla rappresentativa guidata da Paolo Nicolato.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Cordoba con un tweet: Zapelli è stato inserito da Nicolato nell'elenco dei convocati per le due amichevoli che si disputeranno a fine mese, rispettivamente il 24 marzo contro la Serbia e il 27 contro l'Ucraina.

Ma chi è Zapelli? Si tratta di un trequartista, di un numero 10. Non a caso il suo idolo è Juan Roman Riquelme. Nel 2020 ha esordito nella prima squadra del Belgrano e lo scorso anno è stato uno degli uomini chiave della promozione dalla seconda alla prima divisione del calcio argentino, collezionando 36 presenze in Primera B Nacional e mettendo a segno due reti.

Un possibile paragone? Con Franco Vazquez, anche se lui è destro e il Mudo mancino. Le analogie non mancano: i padri dei due giocatori andavano a scuola assieme, anche Vazquez giocava nel Belgrano, anche lui è stato naturalizzato italiano.

"Me lo hanno detto in tanti: compagni, tifosi, amici, l'allenatore, mio padre, quello del Mudo... - ha detto Zapelli qualche tempo fa - Anch'io vedo che in alcune cose siamo simili. Sono orgoglioso del fatto che mi paragonino a lui, che è un campione".

Se nel futuro c'è l'Italia, nel passato di Zapelli c'è l'Argentina: Bruno ha infatti indossato le casacche dell'Under 15 e dell'Under 17 albiceleste. Ma ora ha deciso di cambiare bandiera. Proprio come Vazquez.