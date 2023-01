Uvini torna in Brasile dopo un decennio: l'ex Napoli al Gremio

Due sole presenze al Napoli prima di giocare in Arabia, Qatar e Giappone: in Italia si è trasferito anche al Siena, ma non è mai sceso in campo.

Non solo Luis Suarez come rinforzo per il Gremio del 2023. La squdra brasiliana ha infatti annunciato anche il ritorno in patria di Bruno Uvini, ex giocatore del Napoli che nell'ultimo periodo della carriera ha militato in Giappone con la maglia dell'FC Tokyo.

Uvini è stato una meteora al Napoli, acquistato dal San Paolo nel 2012. Il difensore brasiliano non è però riuscito a rimanere in azzurro come previsto inizialmente, visto il contratto quinquennale firmato e due sole presenze, di cui una in Serie A.

Centrale forte fisicamente, Uvini venne chiuso da Campagnaro, Cannavaro e il resto dei difensori di Mazzarri, venendo ceduto in prestito al Siena, dove non scese mai in campo. Tornato in azzurro, dopo la sua seconda e ultima presenza in terra partenopea, la cessione al Santos e il proseguo di carriera altrove.

E dire che Uvini era arrivato con grandi speranze a Napoli, dove aveva scelto di indossare la maglia numero 3:

"Resto qui, voglio rimanere e giocare" disse all'epoca. "Prenderò la maglia numero 3. Vorrei vincere lo scudetto e poi giocare la Champions League come il Napoli".

Invece, una presenza in Coppa Italia e una in Serie A prima dell'addio. Ora, 31enne, torna da svincolato in Brasile, per vestire la maglia di un Gremio che crede tantissimo nel 2023: con Suarez ha acquisito esperienza e fame di reti.

Per Uvini invece ci sarà fame di riscatto, dopo essere rimasto a lungo fuori dal proprio paese, tra Italia, Olanda, Qatar, Arabia Saudita e Giappone.