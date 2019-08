Bruno torna in campo: condannato per omicidio, ora è vicino al Poços de Caldas

Condannato a oltre 20 anni di carcere per l'uccisione di Eliza Samudio, Bruno firmerà con il Poços de Caldas FC: servono dei permessi speciali.

Nuova avventura nel mondo del calcio per Bruno Fernandes das Dores de Souza, meglio noto alla cronaca come 'il portiere assassino'. Condannato nel 2013 a 20 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di Eliza Samudio, modella dalla quale ebbe anche un figlio, il portiere brasiliano ripartirà ora dal Poços de Caldas FC.

Ex capitano del Flamengo, Bruno venne accusato di aver rapito, ucciso e dato in pasto la donna a dei rottweiler. Una storia orribile che scosse tutto il , ponendo fine alla carriera di uno dei portieri a suo tempo più talentuosi del sudamerica.

Così però non fu. Nel 2017 il portiere venne rilasciato dalla polizia e messo sotto contratto dal Boa Esporte, salvo poi essere nuovamente incarcerato per l'omicidio commesso.

Una storia che ora è pronta ripertersi. Questa volta Bruno indosserà però la maglia del Poços de Caldas FC, club situato nella regione del Minas Gerais.

Ottenuto uno stato di semi-libertà, il portiere è infatti pronto a unirsi a questa nuova società, anche se prima saranno necessari alcuni permessi speciali da parte della giustizia brasiliana. A confermarlo è stato il presidente del Poços de Caldas FC, Paulo César da Silva, a 'GloboEsporte'.

"Bruno è un nuovo giocatore del Poços de Caldas Futebol Clube. Firmerà il contratto il giorno della presentazione, a Urca. Dobbiamo ancora scegliere il giorno. A breve. La settimana prossima inizierà probabilmente gli allenamenti. Ha solo bisogno di alcuni permessi, che devono ancora essere fatti. Posso però già dire che è un giocatore del club".

Bruno tornerà dunque in campo. Una storia destinata a fomentare nuove polemiche.