Bruno Fernandes al Manchester United: allo Sporting 55 milioni più bonus

Accordo tra Manchester United e Sporting per Bruno Fernandes: l'ammontare complessivo della spesa può arrivare a 80 milioni di euro.

A tre giorni dalla conclusione della finestra invernale di mercato, il colpo del è (quasi) servito: i Red Devils hanno trovato l'accordo con lo per l'acquisto di Bruno Fernandes, pronto a lasciare il per iniziare una nuova avventura in Premier League.

Con DAZN segui le semifinali di League Cup IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

55 milioni di euro più bonus: queste sono le cifre dell'operazione relativa all'ex trequartista di e . Bonus che potrebbero elevare i valori complessivi fino all'impressionante totale di 80 milioni.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Come appreso da Goal, alcuni di questi - relativi a minutaggio e presenze in campo - sono facili da soddisfare, per un totale di 10 milioni. Gli ultimi 15 milioni, invece, sono leggermente più ardui e potrebbero dunque consentire al Manchester United di risparmiare, almeno parzialmente, sulla spesa totale.

L'affare, mai come questa volta, è dunque destinato ad andare in porto. Il Manchester United aveva provato a mettere le mani su Bruno Fernandes già la scorsa estate, senza riuscire a convincere lo Sporting. E ora è a un passo dall'acquisizione di uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato.