Bruno Alves rivela: "Ronaldo non mi ha mai battuto di testa"

Il parmense Bruno Alves 'stuzzica' il connazionale Cristiano Ronaldo: "Potrà essere più bravo tecnicamente, ma di testa ho i miei dubbi".

2 metri e 56 centimetri. Un dato spaventoso. È l'altezza toccata da Cristiano Ronaldo nel recupero disputato prima di Natale in casa della . Anche se qualcuno, ovvero Bruno Alves, non è convinto di essere inferiore al connazionale nel fondamentale. Anzi.

A rivelarlo in maniera serena e simpatica ai canali ufficiali del , dove ha militato per buona parte della propria carriera, è stato lo stesso centrale del . Il quale ha giocato nella Nazionale portoghese con Ronaldo, prima di abbandonarla al termine dei Mondiali russi del 2018.

"Salti più di Cristiano Ronaldo?", è stata la domanda che Bruno Alves si è sentito rivolgere. E l'ex cagliaritano ha risposto con una risata:

"Ho già giocato contro di lui alcune volte, ma non è mai riuscito ad avere la meglio di testa... Potrà anche essere più rapido e migliore tecnicamente, ma per quanto riguarda il gioco aereo ho i miei dubbi".

Lo score di Bruno Alves contro Ronaldo in A, in realtà, non è particolarmente esaltante: nei quattro confronti diretti tra e Parma con i due in campo, CR7 ha timbrato altrettanti goal. Anche se solo uno, nel 3-3 di un anno fa, lo ha messo a segno di testa.