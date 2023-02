L'Inter ritrova Brozovic e Handanovic: sono tornati in gruppo

Doppio rientro in casa Inter: sia Marcelo Brozovic che Samir Handanovic hanno smaltito i rispettivi infortuni e sono tornati ad allenarsi in gruppo.

Una doppia, importantissima notizia in casa Inter nella settimana che conduce al derby: Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, sono tornati in gruppo.

Il centrocampista croato ed il portiere sloveno, hanno effettuato l'allenamento odierno coi compagni e dunque hanno definitivamente smaltito i rispettivi infortuni: per Simone Inzaghi, si fa sempre più concreta la possibilità che entrambi possano essere convocati domenica contro il Milan.

Brozovic era fermo da inizio gennaio per una distrazione al polpaccio ed è rimasto ai box per un mese; problema pressochè simile per Handanovic, vittima di un risentimento al soleo che lo ha lasciato fuori dai giochi per una ventina di giorni.

Ora il rientro in gruppo, con l'infermeria nerazzurra praticamente vuota (out solo il lungodegente Dalbert) e derby in programma tra tre giorni nel quale Inzaghi potrà attingere dall'intera rosa.