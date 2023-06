Brozovic all'Al-Nassr, accordo raggiunto col croato: all'Inter 23 milioni

Brozovic ha accettato la proposta dell'Al-Nassr: contratto fino al 2026, guadagnerà un totale di 100 milioni. Venerdì le visite.

Alla fine è arrivata la fumata bianca di un'operazione che sembrava essere giunta ad un vicolo cieco: Marcelo Brozovic ha accettato la nuova proposta dell'Al-Nassr dopo i tentennamenti delle scorse ore.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il club saudita ha ritoccato verso l'alto l'offerta presentata al croato: contratto valido sempre fino al 2026, ma con 100 milioni di guadagni totali nell'arco del triennio. Decisamente di più rispetto ai 20 milioni annui proposti in precedenza.

Non cambia, invece, la quota di trasferimento pronta a finire nelle casse dell'Inter: 23 milioni di euro, cifra necessaria per ripresentarsi con maggiori argomenti al tavolo della trattativa col Sassuolo per Davide Frattesi, a questo punto un po' più vicino all'approdo in nerazzurro.

Brozovic si appresta a lasciare Milano in maniera definitiva: nella giornata di venerdì si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi porre la firma sul ricco contratto con l'Al-Nassr.

Sarà addio dopo 31 goal in 331 partite e cinque trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.