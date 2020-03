Brocchi fa sognare Monza: "Ibrahimovic non è impossibile"

Christian Brocchi, tecnico dei brianzoli, sulla suggestione Ibrahimovic-Monza: "E' sbagliato pensare che non sia possibile".

Zlatan Ibrahimovic al Monza sembra fantacalcio, ma non per Christian Brocchi. Il tecnico dei brianzoli, corazzata del Girone A di Serie C, apre clamorosamente allo svedese in scadenza a giugno col .

Nulla di concreto naturalmente, ma le parole di Brocchi a 'Telelombardia' sono l'emblema di come il duo Berlusconi-Galliani voglia fare le cose in grande.

"Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l'arrivo di Ibrahimovic? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile".

Brocchi crede fermamente nel progetto biancorosso e si tiene stretti gli artefici della rinascita brianzola.