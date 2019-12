Brocchi: "Ibrahimovic al Monza? Una chiacchierata forse c'è stata"

Cristian Brocchi non esclude a priori un arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Monza: "Parliamo di qualcosa di incredibilmente grande".

Sia Silvio Berlusconi che Adriano Galliani hanno rilasciato delle dichiarazioni in grado di far sognare i tifosi: Zlatan Ibrahimovic al Monza è possibile, i contatti sono fitti per convincere lo svedese a chiudere la carriera con il club brianzolo.

Il tecnico Cristian Brocchi non ha affatto smentito i discorsi in essere e, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha ammesso che il pressing dei suoi dirigenti potrebbe avere un ruolo chiave nella vicenda.

"Ibrahimovic al Monza? Conoscendo Galliani e Berlusconi, una chiacchierata l'hanno fatta. Ma si sta parlando di un qualcosa di incredibilmente grande, quindi non so se ci sia stato qualcosa di più".

Sarebbe un colpo da novanta per il Monza che si candiderebbe con maggiore forza alla vittoria del girone A di Serie C: al giro di boa i lombardi sono nettamente primi a quota 46 punti, addirittura dieci in più del Pontedera secondo.

Dal canto suo, Ibrahimovic deve ancora decidere cosa fare della sua carriera, se smettere definitivamente o tentare un'ultima stimolante avventura. A Monza non possono far altro che incrociare le dita e sperare nel miracolo.