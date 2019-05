Brighton-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? canale tv e diretta streaming

Capitolo finale di una Premier League emozionante: tutte le informazioni su dove vedere Brighton-Manchester City in tv e streaming.

Ultima giornata di una Premier League da vivere con il fiato sospeso fino al fischio finale: il si gioca il titolo sul campo del con un punto di vantaggio sul , impegnato invece in casa contro il Wolverhampton.

Sarebbe il secondo titolo consecutivo per Guardiola, il sesto nella storia dei Citizens. I Reds inseguono invece un trionfo che manca addirittura dal 1990: in caso di arrivo a pari punti i ragazzi di Klopp dovranno sperare che la capolista perda con un passivo maggiore di 4 goal (ora il City è a +4 nella differenza reti).

Nei tre precedenti di Premier League il Manchester City ha sempre sconfitto il Brighton con un margine di due goal. I pronostici sono totalmente a favore dei Citizens, che hanno vinto le ultime 13 partite di campionato e hanno la difesa fuori casa più forte del torneo.

In questa pagina tutte le informazioni su Brighton-Manchester City , dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

PARTITA Brighton-Manchester City DATA 12 maggio 2019, 16.00 DOVE Falmer Stadium, Brighton ARBITRO Oliver TV Sky STREAMING Sky Go

Brighton-Manchester City si giocherà al Falmer Stadium di Brighton, chiamato anche per motivi di sponsor American Express Community Stadium o AMEX Arena. Alla stessa ora verranno giocate tutte le altre partite di Premiera League, compresa la gara casalinga del Liverpool contro il Wolverhampton.

Brighton - Manchester City sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Arena (canale 204). Gli appassionati di calcio inglese potranno inoltre seguire 'Diretta Gol Premier League' su Sky Sport Football.

Gli abbonati a Sky potranno seguire Brighton - Manchester City anche in diretta : la gara sarà infatti visibile sulla piattaforma Sky Go, come sempre disponibile su tutti i pc, tablet e smartphone.

La sfida tra Brighton e Manchester City , che potrebbe regalare il titolo ai ragazzi di Guardiola, sarà raccontata insieme a Liverpool - Wolverhampton da Goal tramite una diretta testuale: tutte le novità di formazione fino al fischio d'inizio di entrambi i match, che saranno approfonditi con tutte le azioni minuto per minuto.

BRIGHTON (4-2-3-1): Ryan; Saltor, Duffy, Dunk, Bernardo; Stephens, Groß; Jahanbakhsh, Knockaert, March; Murray.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan, David Silva; Sterling, Aguero, Sane.