Brighton & Hove Albion-Arsenal, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Brighton & Hove Albion-Arsenal: dettagli della partita

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion e Arsenal scenderanno in campo il 19 settembre 2026 alle 15:00 GMT (11:00 EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).

I Seagulls ospitano i perfetti Gunners sulla costa meridionale

Il Brighton & Hove Albion torna all'American Express Stadium per ospitare la capolista Arsenal nella 5ª giornata della Premier League 2026/27. Reduce da un successo esterno ad alto punteggio in ambito nazionale, la squadra di Fabian Hürzeler punta a sfruttare il fattore campo per infliggere alla pretendente al titolo il primo passo falso stagionale. Per l'Arsenal di Mikel Arteta, la trasferta sulla costa sud dopo vittorie consecutive tra competizioni nazionali ed europee rappresenta un test importante nel tentativo di preservare il proprio percorso netto in Premier League.

Getty Images

Il Brighton travolge il Coventry con cinque gol

Il Brighton & Hove Albion arriva a sabato con grande slancio dopo aver ottenuto una dominante vittoria esterna per 5-0 contro il Coventry City nella 4ª giornata, il 13 settembre. Charalampos Kostoulas ha aperto le marcature al 35', prima che Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk e Yasin Ayari andassero a segno nella ripresa per completare una prestazione spietata. Il risultato fa seguito all'1-1 casalingo contro il Leeds United nella 3ª giornata e dimostra che il Brighton possiede grande potenziale offensivo nonostante gli impegni di coppa infrasettimanali.

Getty Images

Due gol nella ripresa dell'Arsenal affondano il Sunderland

L'Arsenal si presenta sulla costa sud pieno di fiducia dopo aver conquistato una sofferta vittoria esterna per 2-0 contro il Sunderland allo Stadium of Light nella 4ª giornata, il 12 settembre. Dopo aver superato un primo tempo senza reti, il subentrato Bruno Guimarães ha sbloccato il match al 58', prima che Bukayo Saka blindasse i tre punti con un rigore nel recupero. Insieme al 2-1 contro il Chelsea e al successo esterno per 1-0 in Champions League contro il Napoli, la squadra di Arteta continua a mostrare un notevole controllo tattico e una solida disciplina difensiva.

L'energia del Brighton riuscirà a scardinare la solida retroguardia dell'Arsenal?

Storicamente, gli incroci sulla costa sud hanno spesso regalato partite ad alto ritmo e assetti tattici dinamici. Le fluide combinazioni a centrocampo del Brighton, guidate da Pascal Groß e Yasin Ayari, proveranno a perforare la struttura centrale dell'Arsenal. Nel frattempo, l'Arsenal farà affidamento sui movimenti creativi di Martin Ødegaard e Bukayo Saka per aprire la difesa del Brighton. Con punti importanti già in palio nelle prime fasi della stagione, la sfida di sabato promette grande spettacolo in Premier League fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Fabian Hurzeler si avvicina a questa partita con una lunga lista di assenti. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna ed Evan Ferguson sono tutti indisponibili, lasciando il Brighton corto in più ruoli. Aggiornamenti sulla loro disponibilità saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Per l'Arsenal, William Saliba resta ai box, unico problema fisico confermato nella rosa di Mikel Arteta in questa fase. Per il resto, i Gunners dovrebbero avere a disposizione un ventaglio completo di opzioni per la selezione.

Stato di forma

Il Brighton arriva in un buon momento, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il 5-0 rifilato al Coventry City, mentre sono arrivati anche il 4-0 contro l'Aston Villa e il 4-0 contro il Tromsoe nelle qualificazioni alla Conference League. I Seagulls hanno segnato 13 gol in queste cinque gare, incassandone otto, anche se il 4-3 subito sul campo del Chelsea evidenzia qualche vulnerabilità difensiva.

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite senza lasciare punti per strada. Il risultato più recente è stato il 2-0 sul campo del Sunderland; inoltre ha battuto anche l'SSC Napoli 1-0 in Champions League, il Chelsea 2-1, l'Aston Villa 1-0 e il Coventry City 3-0. I Gunners hanno segnato sette gol in queste cinque sfide e non ne hanno subiti nelle ultime tre uscite ufficiali.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale a marzo 2026, quando l'Arsenal vinse 1-0 all'American Express Community Stadium. In precedenza, l'Arsenal aveva battuto il Brighton 2-1 in casa in Premier League nel dicembre 2025 e anche 2-0 in Carabao Cup nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Arsenal conta tre vittorie contro nessuna del Brighton, con due pareggi a completare il bilancio.