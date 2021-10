Brighton, arrestato un giocatore per accuse di violenza sessuale

Un giocatore del Brighton, di cui non è noto il nome, è stato arrestato assieme a un uomo di 40 anni dopo essere stato accusato di violenza sessuale.

Un fulmine a ciel sereno sconvolge il Brighton, attualmente sesto in Premier League dopo un ottimo avvio di stagione: il club ha confermato che uno dei suoi giocatori è stato arrestato dopo aver ricevuto accuse di violenza sessuale.

Le autorità locali hanno reso noto che un uomo di 20 anni, assieme a un altro di 40, sono stati arrestati in seguito ad un episodio accaduto nella mattinata di mercoledì.

Il calciatore, il cui nome non può essere svelato per motivi di natura legale, è a disposizione delle forze dell'ordine che vogliono vederci chiaro attraverso le indagini, come spiegato da un portavoce della Polizia di Sussex.

"Due uomini sono stati arrestati dopo che una donna ha riferito di essere stata aggredita sessualmente a Brighton, nelle prime ore di mercoledì. Un uomo di 40 anni e un uomo di 20, entrambi di Brighton, sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale e in questo momento rimangono sotto custodia della Polizia".

Anche il Brighton ha confermato il coinvolgimento del suo tesserato, senza però rilasciare ulteriori dettagli sulla vicenda.

"Il Brighton è consapevole che uno dei suoi giocatori stia assistendo la Polizia nelle indagini su un presunto reato. La questione è soggetta a un processo legale e quindi il club non è in grado di rilasciare ulteriori commenti in questo momento".

La vittima della presunta aggressione sta ricevendo assistenza specialistica da parte degli agenti.