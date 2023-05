Sportitalia - Brian Aguirre al Bologna? I rossoblù ci provano

Il Bologna è interessato a Brian Aguirre, attualmente ai Mondiali Under 20 con l'Argentina: classe 2003, è un esterno offensivo del Newell's.

Il suo primo e fin qui unico goal nella Primera División argentina lo ha messo a segno una quindicina di giorni fa, in casa del Tigre, proprio prima di partire per i Mondiali Under 20: scatto sulla destra, ingresso in area, doppio passo a rientrare e sinistro secco nell'angolino opposto. Ma non è (solo) questo che ha fatto innamorare il Bologna di Brian Aguirre.

20 anni compiuti a inizio gennaio, classe 2003, il talento del Newell's Old Boys è entrato nel mirino degli emiliani. Lo riporta Sportitalia, secondo cui è concreto l'interesse del club rossoblù nei suoi confronti.

CHI È BRIAN AGUIRRE, OBIETTIVO DEL BOLOGNA

Brian Aguirre è un esterno offensivo perfetto per un 4-3-3 così come per un 4-2-3-1. Può giocare a destra così come a sinistra e ha appena disputato la partita d'esordio dei Mondiali Under 20 con la maglia dell'Argentina.

La squadra di Javier Mascherano si è imposta per 2-1 sull'Uzbekistan, passando in svantaggio, soffrendo ma riuscendo a operare la rimonta già prima dell'intervallo. Aguirre è partito dal primo minuto ed è rimasto in campo fino alla conclusione della partita, componendo una linea di trequartisti assieme all'interista Valentin Carboni e allo juventino Soulé, tutti alle spalle del centravanti Veliz.

Mascherano lo aveva già portato con sé al Sudamericano Under 20 disputato all'inizio dell'anno, e vinto dal Brasile, e lo ha confermato per il Mondiale. E del resto si parla di un talentino che con la maglia del Newell's Old Boys ha esordito in Primera División nell'aprile del 2021, a 18 anni appena compiuti. Poche settimane fa aveva già trovato la sua prima rete in assoluto in prima squadra, regalando alla Lepra un successo in casa dell'Audax Italiano per la Copa Sudamericana.

Il Bologna ha messo gli occhi addosso ad Aguirre e spera così di anticipare la concorrenza. Nella rosa di Thiago Motta, il talentino argentino andrebbe a rinforzare la batteria degli esterni offensivi attualmente composta da Orsolini, Barrow e Sansone, oltre all'adattamento di Aebischer o Ferguson e al possibile avanzamento di un terzino come Kyriakopoulos.