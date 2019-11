Brescia-Torino, le formazioni ufficiali: Balotelli e Verdi titolari

Nel Brescia fuori Donnarumma, c'è Ayè: sulla trequarti titolare Spalek. Granata con Ansaldi ed Ola Aina come esterni, Bremer in difesa.

Le formazioni ufficiali di - :

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti

Scontro salvezza a Brescia, tra i padroni di casa allenati dal nuovo tecnico Grosso e il Torino di Mazzarri: entrambe sono in una difficile situazione di classifica, con le Rondinelle ultime con una partita in meno e i granata ad appena quattro punti in più in graduatoria.

Grosso punta sul 4-3-1-2 in cui Ayè giocherà al fianco di Balotelli. Alle loro spalle Spalek, panchina per Donnarumma. A centrocampo spazio per Romulo, Bisoli e Tonali, mentre davanti a Joronen ci saranno Sabelli, Cistana, quest'ultimo appena premiato con la convocazione in Nazionale, Magnani e Mateju.

Il Torino si schiera con il 3-5-2, Verdi e Belotti in attacco. A centrocampo spazio per Ansaldi ed Aina come esterni, come interni spazio per Lukic, Rincon e Meitè. In porta Sirigu, terzetto difensivo composto da N'Koulou, Bremer e Aina.