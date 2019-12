Brescia, niente ritiro per Curcio e Tremolada: sono in partenza

Curcio, e Tremolada non sono stati convocati per il mini ritiro invernale del Brescia: probabili le loro cessioni a gennaio.

Messa alle spalle una prima parte di stagione che si è consumata tra ribaltoni in panchina e risultati altalenanti, il è tra le prime squadre a tornare in campo per preparare al meglio l’inizio di 2020.

Le Rondinelle si ritroveranno in queste ore a per un un mini ritiro che si concluderà il 31 dicembre e che comprenderà anche un’amichevole con il Trastevere. Una decisione, quella di riprendere subito il lavoro in campo, presa di comune accordo tra società, allenatore e giocatori al fine di ripartire nel miglior modo possibile.

Il Brescia ha diramato nella giornata di giovedì la lista dei convocati per questo ritiro invernale. A disposizione di Eugenio Corini ci saranno 26 giocatori, ovvero 23 della prima squadra più 3 Primavera. A casa Dessena, Ndoj e Donnarumma che sono alle prese con infortuni, oltre a Curcio e Tremolada che sembrano invece destinati a lasciare la squadra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , Curcio ha un contratto in scadenza e le trattative per il rinnovo non sono di fatto mai state avviate. Chiuso a sinistra da Mateju e Martella, ha totalizzato in campionato appena 4’ di gioco e rientra quindi nella lista dei cedibili.

Stesso discorso per Tremolada che di minuti invece ne ha giocati 14 alla seconda giornata contro il . Sulle sue tracce ci sono squadre sia di e soprattutto di Serie B ed un suo addio è da considerarsi praticamente scontato.