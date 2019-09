Brescia-Juventus, Tonali osservato speciale: è nella lista di Paratici

La partita di stasera per la Juventus sarà anche l'occasione di vedere da vicino Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 piace a Paratici.

-, gara in programma stasera e valida per la quinta giornata di , per i bianconeri sarà anche l'occasione di vedere da vicino Sandro Tonali.

Il giovanissimo centrocampista del Brescia, come riporta 'Tuttosport', viene seguito da tempo e Paratici sicuramente avrà un occhio di riguardo per il ragazzo classe 2000 anche stasera.

In realtà la Juventus, così come altre big del calcio italiano ed europeo, avrebbero cercato di strappare Tonali al Brescia già in estate ma Cellino ha alzato un muro invalicabile.

Il presidente del Brescia infatti sa bene che, dopo una stagione in Serie A, la valutazione di Tonali è destinata ad impennarsi tanto che la prossima estate serviranno probabilmente almeno 25-30 milioni di euro per sedersi al tavolo con Cellino.

La Juventus peraltro non è l'unica società interessata a Tonali dato che sul giocatore ci sono pure l' e il . Senza dimenticare le big europee come e soprattutto , dove Leonardo replicherebbe volentieri l'operazione Verratti che qualche anno fa venne strappato al anticipando tutti i club italiani.