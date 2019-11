Brescia, esonerato Corini: adesso è ufficiale

Il Brescia comunica l'esonero di Eugenio Corini, dopo che nella giornata di oggi la squadra ha perso contro il Verona.

Come vi abbiamo raccontato qualche ora fa, il solleva dall'incarico Eugenio Corini e adesso arriva pure l'ufficialità. La sconfitta contro il è stata fatale per l'allenatore delle Rondinelle, che paga un po' per tutta la squadra, per questa partenza sottotono.

La Società’ Brescia Calcio comunica l’esonero del tecnico Eugenio Corini. pic.twitter.com/mMtajwQoW9 — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) November 3, 2019

Adesso per la panchina del Brescia c'è in pole-position Diego Lopez, ex allenatore del che attualmente allena il Peñarol in . Il tecnico uruguaiano ha già chiesto al suo presidente di essere liberato per poter tornare in .

Un altro nome papabile è quello di Fabio Grosso, rimasto senza squadra dopo l'avventura al Verona dello scorso anno. Mentre più distaccato appare Cesare Prandelli.

Eugenio Corini finisce quindi qui la sua carriera da allenatore del Brescia, dopo aver portato la squadra in nella scorsa stagione e dopo aver raccolto sette punti in dieci giornate di cammpionato (il Brescia ha una partita in meno ancora da recuperare).