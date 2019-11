Brescia, Balotelli già ai saluti? Spunta il possibile addio a gennaio

Potrebbe già essere vicina al capolinea l’avventura di Balotelli al Brescia. Per gennaio ci sarebbe l’opzione Galatasaray, lontana invece la Cina.

Quello di Mario Balotelli non è stato un inizio di stagione in discesa. In attesa di vederlo esprimersi al massimo delle proprie possibilità in campionato, inizia a farsi largo la possibilità che sia già in qualche modo finito l’idillio con il .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Alcuni episodi delle ultime settimane e soprattutto la decisione di Fabio Grosso di allontanarlo giovedì dall’allenamento, hanno certamente reso la situazione più complicata. Balotelli nel pomeriggio di venerdì è tornato a lavorare con i compagni e l’occasione è stata quella giusta per avere un confronto con Massimo Cellino.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l’atmosfera è parsa generalmente serena, ma quando si è passati al lavoro sulla parte tattica, Super Mario, al pari di altri compagni, non è stato preso in considerazione. La sensazione è quella che non rientrerà nella lista dei convocati per la sfida con la e che questo fine settimana verrà sfruttato per cercare di capire che per restare al Brescia servirà un atteggiamento diverso.

Cellino, nel suo colloquio con Balotelli, avrà probabilmente manifestato il suo disappunto e spiegato qual è il modo per ripartire. In attesa di capire se la situazione tornerà alla normalità, iniziano a girare le prime voci legate ad un possibile addio già a gennaio.

Una mancata convocazione per la partita con la Roma, potrebbe anche aprire a nuovi scenari. Raiola per il momento non è ancora entrato in azione ed è complicato al momento capire quale club potrebbe eventualmente puntare su Balotelli. Una possibile strada - svela la 'Gazzetta' - potrebbe condurre in al , mentre al momento non lo attrae l’ipotesi .

Nel corso dell’estate il Flamengo aveva deciso di muoversi con forza per lui, ma adesso quell’opzione è venuta meno. Quello che è certo è che in caso di addio in termini contrattuali andrà chiesta l’autorizzazione a Cellino, e starà proprio eventualmente al numero uno del Brescia poi decidere se liberarlo a parametro zero o meno.