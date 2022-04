Il Liverpool punta Bremer: ma l'Inter è ancora favorita

Le prestazioni di Bremer, centrale del Torino, non sono seguite con attenzione solamente dalle big italiane. Il Liverpool, infatti, sta puntando seriamente il difensore brasiliano per la prossima annata di Premier League. Bagarre in vista dell'estate.

Secondo quanto raccolto da GOAL, infatti, il Liverpool sta seguendo i progressi evidenti di Bremer, oramai tra i migliori centrali della Serie A. Nonostante i Reds avanzino, l'Inter è ancora in pole position per acquistare il difensore di Juric nei prossimi mesi

Bremer, che ha attirato anche l'interesse della Juventus, difficilmente rimarrà al Torino dopo l'annata top con i granata, in cui è riuscito a fermare alcuni dei più grandi interpreti del campionato. Il trasferimento al Liverpool appare comunque improbabile, almeno per ora.

Arrivato dall'Atletico Mineiro nel 2018, Bremer ha già superato la tripla cifra di presenze con il Torino, aumentando via via il suo valore, attualmente sui 25 milioni di euro. Il Liverpool ha effettuato indagini informali nelle ultime settimane, ma Klopp dovrà prima cedere qualcuno.

Il team britannico ha già quattro difensori centrali in prima linea, con Virgil van Dijk, Joel Matip, Ibrahima Konate e Joe Gomez tutti in competizione per i posti da titolare. Tra questi Gomez potrebbe il prescelto per un cambio in difesa, viste le sole otto gare giocate in stagione.

Gomez potrebbe decidere di lasciare il Liverpool per giocare di più? Nonostante Aston Villa e Newcastle siano interessate, il 24enne è determinato a rimanere nel Merseyside visto come sia ancora considerato da Jurgen Klopp come parte dei piani a lungo termine del Liverpool.

I Reds avranno tra l'altro nuovamente in squadra in estate Nat Phillips, che è attualmente in prestito con il Bournemouth, al pari di Sepp van den Berg e Rhys Williams, attualmente, rispettivamente, al Preston North End e nel Liverpool Under 23. L'interesse per Bremer? Limitato da una rosa completa.