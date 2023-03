Brekalo ai margini della Fiorentina: mai titolare, ha giocato solo 79 minuti

Arrivato a gennaio con grandi aspettative, il croato ha collezionato appena due presenze da subentrato in Serie A e una in Conference League.

Il suo ritorno sul palcoscenico della Serie A era stato accolto in maniera più che positiva, visto quanto di buono era stato in grado di fare soltanto una stagione con fa la maglia del Torino.

Ed invece la stagione di Josip Brekalo sta prendendo una piega decisamente lontana dalle aspettative iniziali. Acquistato dalla Fiorentina nel mercato di gennaio, il croato non è ancora riuscito ad imporsi in riva all'Arno.

I 7 goal in 33 presenze con la maglia del Torino nell'annata 2021/22, infatti, sembrano soltanto un pallido ricordo perché dal 28 gennaio - giorno della sua firma con i viola - il classe 1998 non è mai stato schierato titolare da Vincenzo Italiano.

La sua parentesi in quel di Firenze presenta un bilancio che non può accontentare l'ex Wolfsburg: impiegato per un totale di 79' minuti in tutte le competizioni, Brekalo ha maturato sin qui solamente due gettoni in campionato. Sempre rigorosamente da subentrato.

18' minuti contro il Lecce e 45' con la Cremonese, ai quali si aggiungono i 16 di Conference League contro il Braga. In altre parole, un autentico comprimario chiamato a scalare gerarchie che ad oggi sembrano piuttosto difficile da scalfire.

Una situazione per certi versi inaspettata soprattutto nei confronti di chi, con il nostro campionato, aveva avuto un impatto notevole. Una situazione che preoccupa anche in chiave Nazionale, come sottolineato dal ct della Croazia Zlatko Dalic:

" Pensavo che Brekalo alla Fiorentina avrebbe giocato, ma non è successo", le sue parole riportate da 'violanews.it'.

Un momento tutt'altro che facile ma che impone inevitabili riflessioni, visto che l'accordo siglato con il club gigliato vale fino all'estate del 2026 e l'attualità appare assai diversa dagli intriganti propositi iniziali.