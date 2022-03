Brazão torna a casa: è ufficiale il prestito al Cruzeiro dall'Inter

L'aria di casa per tornare ai livelli di un tempo: Gabriel Brazão ha deciso di fare rientro in Brasile, proprio nel club in cui aveva mosso i primi passi da portiere.

Il Cruzeiro ha annunciato l'arrivo del classe 2000 sul suo account Twitter: la formula è quella del prestito dall'Inter.

Cruzeiro ➡️ Inter de Milão ➡️ Cruzeiro



AGORA É OFICIAL: Chegando por empréstimo, Gabriel Brazão retorna ao Cruzeiro após passagem pela Inter de Milão.



Bem-vindo de volta, Cria! 👊🦊#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/c7985Z36sB — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 3, 2022

Una soluzione a lungo auspicata dal giovane estremo difensore, che su Instagram non ha nascosto la propria soddisfazione per il buon esito dell'affare.

"In un momento così complicato della mia carriera, Dio ha voluto riportarmi nella squadra in cui sono cresciuto. Oggi dico con orgoglio che sono tornato a casa".

Al Cruzeiro, Brazão trova alcune vecchie conoscenze del nostro calcio: il portiere Rafael e il centrocampista Romulo, oltre ovviamente al presidente Ronaldo.

Ufficialità arrivata proprio in prossimità del ritorno in campo dopo la rottura del legamento crociato rimediata ad agosto, che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione con l'Inter.