Brasile-Perú dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Iniziano le semifinali della Copa America 2021: il Brasile sfida il Perú. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BRASILE-PERÚ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Perú

Brasile-Perú Data: 6 luglio 2021

6 luglio 2021 Orario: 01.00

01.00 Canale tv: Sky Sport Calcio, Eleven Sports

Sky Sport Calcio, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, LIVENow

Di nuovo Brasile contro Perú. Come nella finalissima della scorsa edizione della Copa America. Questa volta si tratta però della prima semifinale della competizione: soltanto una tra la nazionale di Tite e quella di Gareca arriverà a giocarsi il trofeo al Maracanã di Rio de Janeiro.

Il Brasile ha superato di misura, e con parecchia fatica, il Cile ai quarti di finale: decisiva una rete dell'ex rossonero Lucas Paquetá, che ha consentito alla Seleção di passare il turno nonostante un'inferiorità numerica di quasi un tempo per l'espulsione diretta di Gabriel Jesus.

Il Perú, arrivato al secondo posto nel gruppo B comandato proprio dal Brasile, si è invece imposto ai calci di rigore sul Paraguay dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, nei quali Gianluca Lapadula ha realizzato una doppietta.

Brasile e Perú si sono sfidate anche nella seconda giornata della fase a gironi: a imporsi in quell'occasione è stata la formazione di casa con un netto 4-0, bissando così il successo in finale dell'edizione 2019 (3-1).

In questa pagina tutte le informazioni su Brasile-Perú: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRASILE-PERÚ

prima semifinale della Copa America 2021, si giocherà allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro nella notte italiana tra lunedì 5 e martedì 6 luglio: il calcio d'inizio è in programma all'1, ovvero le 20 orario brasiliano.

La gara tra Brasile e Perú, valida per le semifinali della Copa America 2021, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. Il match tra i padroni di casa e la squadra guidata in attacco da Lapadula si potrà vedere sul canale Sky Sport Calcio.

Inoltre, Brasile-Perú sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e poi scaricare l'app su una smart tv per assistere alla partita.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Brasile-Perú sarà disponibile per gli abbonati a Sky grazie all'applicazione gratuita Sky Go, che si può scaricare su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

L'alternativa per assistere a Brasile-Perú è NOW, il servizio live e on demand di Sky con il quale è possibile, scegliendo uno dei vari pacchetti proposti, godersi il meglio della programmazione satellitare, tra cui anche la Copa America 2021.

Sempre in diretta streaming, Brasile-Perú sarà trasmessa anche da Eleven Sports: in questo caso basterà accedere al sito della piattaforma o scaricare l'app, ancora una volta previa la sottoscrizione di un abbonamento.

Infine, la semifinale tra Brasile e Perú sarà visibile in diretta streaming anche sulla piattaforma LIVENow: il match sarà fruibile dopo averlo acquistato come singolo evento.

Il Brasile deve fare a meno di Gabriel Jesus, espulso contro il Cile: probabile che a prendere il suo posto sia Paquetá, man of the match contro la Roja. Intoccabili in attacco Neymar e Richarlison: accanto a loro dovrebbe esserci Firmino. In porta potrebbe tornare Alisson. Renan Lodi favorito su Alex Sandro, in mezzo al campo confermati invece Casemiro e Fred.

Perú con il consueto 4-2-3-1 ma con un'assenza pesantissima: quella di Carrillo, espulso contro il Paraguay e squalificato. A rimpiazzarlo potrebbe essere Cartagena, opzione conservativa per passare a un 4-3-3. Confermatissimo Lapadula, alle cui spalle agiranno anche Peña e Cueva. In difesa potrebbe toccare ancora a Santamaria, ma sperano anche Abram e Araujo.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Paquetá, Neymar, Richarlison; Firmino. Ct. Tite

PERÚ (4-3-3): Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Cartagena, Tapia, Yotun; Peña, Lapadula, Cueva. Ct. Gareca