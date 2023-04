Il portiere del Fluminense, leggenda del Cruzeiro, è a quota 451 partite con la porta inviolata: davanti a lui soltanto Ray Clemence e Gigi Buffon.

Dicono che l'età sia solamente un numero, e a volte sembra essere davvero così. Per dire: Gianluigi Buffon, titolare del Parma in Serie B, li dimostra i suoi 45 anni? E poi c'è un collega che di primavere ne ha qualcuna in meno, ma sta allo stesso modo vivendo una specie di seconda giovinezza in Sudamerica.

Fabio Deivson Lopes Maciel, per tutti Fábio e basta, ha compiuto 42 anni lo scorso 30 settembre. E può essere a buon diritto considerato il Buffon brasiliano: una specie di leggenda locale. Del Cruzeiro, la squadra in cui ha giocato per quasi un ventennio, e ora del Fluminense, dove milita dal gennaio del 2022.

Non solo: il nome di Fábio va a inserirsi in un contesto molto più ampio. Internazionale, storico. Il portiere originario del Mato Grosso è infatti il terzo con più clean sheets, ovvero di partite con la porta inviolata, della storia del calcio: 451, una in più dell'inglese Peter Shilton, grazie al 2-0 che il Flu ha conquistato sabato sera sull'Athletico Paranaense nella seconda giornata del Brasileirão.

Chi lo precede in questa speciale classifica? Proprio Buffon, fermo a quota 503 dopo essere stato superato dal cagliaritano Lapadula nel match andato in scena al Tardini sabato pomeriggio. Mentre a comandare è Ray Clemence, leggenda di Liverpool, Tottenham e nazionale inglese, scomparso nel novembre del 2020.

Fábio, come detto, ha costruito gran parte della propria carriera al Cruzeiro. A Belo Horizonte ha vinto il campionato e ha sfiorato una Copa Libertadores, perdendo nel 2009 la doppia finale contro l'Estudiantes di Juan Sebastian Veron. Quando il club, ai tempi in Serie B, lo ha lasciato andare all'inizio del 2022, i tifosi si sono scagliati contro Ronaldo riempiendolo di insulti sui social.

Ironia della sorte, Fábio non conta presenze nella Seleção. Chiuso nel corso degli anni dai vari Dida, Julio Cesar e Alisson, non è mai riuscito a imporsi. È stato convocato per la prima volta in occasione della Confederations Cup 2003 e per l'ultima volta nel 2011, ma senza mai scendere in campo.

Un piccolo rimpianto di una carriera che, apparentemente, è ben lontana dal concludersi. Perché Fábio, a 42 anni, ha la reattività di un ragazzino abbinata a un'esperienza accumulata nel corso delle stagioni. E ora, Buffon permettendo, vuole risalire ulteriori posizioni nella classifica dei clean sheets storici.