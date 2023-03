Brahim Diaz diviso tra Spagna e Marocco: "Deve riflettere, sarà una sua decisione"

Già in campo con la Spagna, ma mai in partite ufficiali, Brahim Diaz è tentato dal Marocco. Il ct Regragui: "Sono stato a Milano, abbiamo parlato".

L'8 giugno del 2021, Brahim Diaz sembrava avere tutto chiaro nella propria testa. La Spagna lo aveva convocato per la nazionale maggiore e il trequartista del Milan, che già aveva difeso le selezioni giovanili della Roja, si era fatto trovare pronto. Andando peraltro a segno nella partita d'esordio, un'amichevole vinta 4-0 contro la Lituania.

Quasi due anni più tardi, siamo punto e a capo. Brahim, che pure con la Spagna ha giocato un Europeo Under 21, non ha ancora deciso se dedicarsi anima e corpo alla Roja oppure al Marocco. Una dicotomia interiore che, nonostante il giocatore sia nato a Malaga, ha ben ragione d'esistere. Le origini del nome non mentono: il padre è marocchino, la mamma spagnola.

E così, se la Spagna non lo chiama ormai dal novembre del 2021, e in ogni caso non lo ha mai schierato in partite ufficiali, il Marocco aspetta che il calciatore rossonero prenda una decisione. A confermarlo è stato Walid Regragui, commissario tecnico della selezione nordafricana recente semifinalista dei Mondiali, in conferenza stampa.

"Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz. Ha la doppia nazionalità. Abbiamo avuto un dialogo sincero, lui è stato onesto. Noi non vogliamo fare trattative. Ci ha detto che deve riflettere e scegliere tra noi e la Spagna. Lui ama il Marocco, ma sarà una decisione sua".

Ecco perché il nome di Brahim Diaz non compare nell'elenco dei convocati stilato da Regragui per le due amichevoli in programma per fine mese: il 25 marzo Hakimi e compagni se la vedranno contro il Brasile, mentre tre giorni più tardi sarà la volta del Perú.

Naturale che il Marocco abbia tutta l'intenzione di contare su Brahim Diaz nei prossimi anni. Anche perché l'ex giocatore di Real Madrid e Manchester City si integrerebbe alla perfezione nello schema tattico di Regragui, trasformabile da un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Brahim che scambia con Ziyech o che lancia Boufal: a Rabat e dintorni sognano. Ma di mezzo, ed è un particolare di una certa importanza, c'è la Spagna.