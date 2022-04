Braga, Carvalhal in uscita: idea Pirlo per la panchina

Carlos Carvalhal non sarà più l'allenatore del Braga. Il contratto del tecnico scadrà il prossimo 30 giugno e non è stata raggiunta alcuna intesa per un prolungamento tra le parti.

Malgrado il buon campionato del club portoghese e i quarti di finale di Europa League raggiunti, la dirigenza bracarense sta sondando il terreno per le alternative all'attuale tecnico.

Una di queste porta ad Andrea Pirlo. Come riferito dal portale portoghese UOL, il Braga avrebbe nella sua lista anche il nome dell'ex allenatore della Juventus.

Quest'ultimo sembrerebbe gradire la destinazione e avrebbe già iniziato a richiedere informazioni relative al club portoghese.