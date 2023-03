Botta alla spalla destra per Dybala: colpo ricevuto in allenamento con l'Argentina

L'attaccante della Roma ha subìto un colpo alla spalla in uno scontro con Angel Correa: nulla di grave, allenamento concluso regolarmente.

Solo qualche piccolo attimo di apprensione e nulla più: è quanto provato dai tifosi della Roma alla visione delle immagini relative all'ultimo allenamento dell'Argentina, impegnata in amichevole contro Panama (in programma oggi) e Curaçao (martedì).

Paulo Dybala, infatti, si è toccato la spalla destra lasciandosi andare a qualche smorfia di dolore, in seguito ad uno scontro con Angel Correa che, fortunatamente per la 'Joya', non si è rivelato 'fatale'.

L'ex Juventus ha proseguito senza fastidi la seduta, conclusa tra abbracci e sorrisi come testimoniato dal post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram.

Per Dybala, insomma, nulla di grave e un sospiro di sollievo enorme in vista dei prossimi impegni che lo vedranno protagonista con la Roma al rientro dalla sosta: in primis il doppio confronto valido per i quarti di Europa League contro il Feyenoord, riedizione della finale della scorsa Conference League.

Salvo sorprese, dunque, Dybala sarà regolarmente in campo all'Olimpico nel match casalingo contro la Sampdoria del 2 aprile, fondamentale per provare a rientrare nei primi quattro posti valevoli il pass per la Champions League.