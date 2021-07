Tare-Nedved su Sarri: "Finalmente nel posto giusto per lui", "Da noi però ha vinto"

E' già iniziata Lazio-Juventus, sfida nella sfida di Maurizio Sarri, nuovo allenatore biancoceleste con un passato in bianconero. Nel corso della presentazione dei calendari della stagione 2021/22 di Serie A, Igli Tare e Pavel Nedved, dirigenti delle rispettive squadre, hanno dato vita a un botta e risposta sul tecnico toscano.

Riallacciandosi al discorso relativo a Mourinho, Tare ha parlato del grande entusiasmo portato dall'arrivo di Sarri:

"E' entrato nel cuore dei tifosi della Lazio. Ha portato grande entusiasmo in città. I nostri tifosi lo volevano fortemente e noi lo abbiamo accontentato. Lui stesso quando ci siamo incontrati per la prima volta con Lotito ha detto: 'finalmente vengo in un posto dove posso fare il calcio come piace a me'".