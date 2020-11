Bosnia-Italia, le pagelle: Insigne incanta, Belotti 'on fire'

Le pagelle di Bosnia-Italia: Insigne in stato di grazia, Belotti lotta e segna, Locatelli si conferma 'totale'. Serata da incubo per Corluka.

LE PAGELLE DI BOSNIA-ITALIA

INSIGNE 7,5 - Il capitano del si candida a leader della Nazionale anche in ottica Europei: stato di grazia, personalità e giocate di alta classe, come l'assist per lo 0-1 di Belotti.

BELOTTI 7 - Il 'Gallo' viene confermato al centro dell'attacco e ripaga la fiducia del duo Mancini-Evani, lottando su ogni pallone e spianando la strada agli azzurri verso la Final Four.

BERARDI 7 - Maglia da titolare nel tridente e goal 'made in ': l'asse con Locatelli non perdona.

Altre squadre

LOCATELLI 7 - Disegna un pallone d'oro per il raddoppio di Berardi, confermando i netti progressi degli ultimi mesi: centrocampista 'totale'.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

PJANIC 5,5 - L'ex juventino viene travolto dall'onda azzurra e fatica a dettare i tempi: una notte per nulla memorabile.

CORLUKA 4 - Serata da incubo per il terzino destro bosniaco, letteralmente umiliato da un super Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Piric 5,5; Corluka 4, Hadzikadunic 5, Sanicanin 5, Kadusic 5 (79' Todorovic sv); Cimirot 5,5, Pjanic 5,5 (76' Danilovic sv), Gojak 5,5; Tatar 5 (79' Rahmanovic sv), Prevljak 5 (79' Hadzic sv), Krunic 5 (71' Loncar sv). Ct. Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; Florenzi 6 (46' Di Lorenzo 6), Acerbi 6, Bastoni 6, Emerson Palmieri 6,5; Barella 6,5, Jorginho 6, Locatelli 7; Berardi 7 (82' Bernardeschi 6), Belotti 7 (82' Lasagna sv), Insigne 7,5 (93' Calabria sv). Ct. Evani.