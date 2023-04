La magia di Boselli: goal in rovesciata alla 'Bombonera' a quasi 38 anni

L'ex attaccante del Genoa ha punito con una rovesciata il Boca Juniors, suo vecchio club: a maggio compirà 38 anni.

I tifosi del Genoa lo ricordano con grande piacere nonostante la breve permanenza, quelli della Sampdoria un po' meno: lo spunto vincente di Mauro Boselli al 96' di un Derby della Lanterna che nel 2011 contribuì a spingere verso la Serie B i blucerchiati, è rimasto nell'immaginario di chi a Genova è un appassionato di calcio.

Sono passati 12 anni da quella prodezza, ma il fiuto per il goal del classe 1985 non sembra essere cambiato: alla soglia dei 38 anni (compleanno da festeggiare il prossimo 22 maggio), Boselli ha dato nuovamente dimostrazione delle sue doti tecniche con una rovesciata da sogno.

Ad amplificare lo stato enfatico della vicenda, è lo scenario di tale gemma: niente di meno che la 'Bombonera' di Buenos Aires, una rete utile all'Estudiantes per battere nel proprio fortino il Boca Juniors, peraltro vecchio club di Boselli che con gli 'Xeneizes' militò in due distinti periodi agli albori della carriera.

Cross ben calibrato di Zuqui dal centro destra e coordinazione ed esecuzione perfette, prima di una timida esultanza in segno di rispetto verso una società che permise a Boselli di laurearsi campione del mondo nel 2003, a soli 18 anni, oltre che campione del Sudamerica con la Copa Libertadores conquistata nel 2007.

Sebbene in Italia abbia inciso poco (l'altra esperienza palermitana fu tutt'altro che indimenticabile), il nome di Boselli torna prepotentemente in auge: a dispetto di un'età non più giovanissima ma che, nel suo caso, è un mero dettaglio in grado di risaltare soltanto sulla carta d'identità.