Il Borussia Mönchengladbach lascia andare Lazaro: "Tornerà all'Inter"

Valentino Lazaro farà ritorno all'Inter, parola del ds del Gladbach Eberl: "Dopo l'ultima giornata pianificheremo il tutto con l'allenatore".

Niente proseguo di carriera in Bundesliga per Valentino Lazaro, almeno allo stato attuale delle cose: il Borussia Mönchengladbach (che un anno fa lo prelevò in prestito con diritto di riscatto) è intenzionato a lasciare andare via il giocatore con destinazione Inter, proprietaria del suo cartellino.

Ad affermarlo è il direttore sportivo del club teutonico, Max Eberl, che però non ha escluso del tutto un tentativo futuro per portare l'esterno austriaco (recentemente preconvocato per gli Europei) alla corte del prossimo nuovo allenatore già designato, Adi Hütter.

"Allo stato attuale, Lazaro inizialmente tornerà all'Inter al termine della stagione. Dopo l'ultima giornata pianificheremo la rosa col nuovo allenatore e vedremo come andranno le cose".

Stagione discreta in Germania per Lazaro, autore di due goal totali di cui uno bellissimo col 'colpo dello scorpione' lo scorso 8 novembre nella sconfitta, per 4-3, contro il Bayer Leverkusen: una prodezza che ha fatto il giro del mondo divenendo subito virale.