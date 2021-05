Borussia Dortmund, Zorc svela: "Gentlemen's agreement con Sancho, può partire"

Jadon Sancho potrebbe lasciare il Borussia, con il ds Zorc che spiega: "Può partire a fronte delle giuste circostanze".

Jadon Sancho è uno dei giocatori che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato estivo. Il calciatore inglese, anche oggi, è stato uno dei protagonisti del Borussia Dortmund, nella vittoria in semifinale di DFB Pokal per cinque a zero, contro l'Holstein.

La squadra giallonera ha raggiunto la finalissima, ma dopo la partita il direttore sportivo Michael Zorc, ha parlato ai microfoni di 'ARD', spiegando la situazione di Sancho:

"C'è un gentlemen's agreement con lui, lo abbiamo concordato già l'anno scorso. Di fronte alle giuste circostanze, può partire. Questo accordo non è invece in vigore con Haaland".

Due notizie in una, per Zorc, che annuncia la possibile partenza di Sancho di fronte ad una congrua offerta e anche il blocco di ogni possibile trattativa per Haaland, almeno a parole...