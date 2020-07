Un altro gioiello per il Borussia Dortmund: ufficiale l'arrivo di Bellingham

Il Borussia Dortmund si è assicurato il diciassettenne centrocampista inglese Jude Bellingham. Operazione da circa 28 milioni di euro.

Provare a prendere i migliori talenti in giro per il mondo, per contrastare l’egemonia del in . La politica del è nota da tempo e ai tanti gioielli della ‘collezione’ dei Gialloneri della Ruhr ne va ora aggiunto un altro: Jude Bellingham.

Il club tedesco ha infatti annunciato di aver prelevato dal City colui che è considerato uno dei più grandi prospetti espressi negli ultimi anni dal calcio inglese. Le cifre dell’operazione non sono state rese note, ma secondo quanto trapelato, il Borussia avrebbe sborsato qualcosa come 28 milioni di euro per far suo un centrocampista non ancora maggiorenne che a questo punto diventa il minorenne più costoso di sempre tra i giocatori europei.

Bellingham, il cui nome negli ultimi mesi era stato accostato anche a quelli e Bayern, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

“Non ringrazierò mai abbastanza il Birmingham per quello che ha fatto per me. Sono arrivato in questo club quando avevo sette anni ed ora mi trasferisco in una delle società più importanti d’Europa. Il Borussia aiuta i giovani e migliorarsi e sceglierlo è stato facile per me e per la mia famiglia. Non vedo l’ora di giocare in uno degli stadi più belli del mondo, davanti, speriamo presto, ad 80mila tifosi”.

Bellingham, che ha compito 17 anni lo scorso 29 giugno, nel corso di questa stagione ha totalizzato 40 presenze in Championship condite da 4 goal e 3 assist, alle quali vanno aggiunti altri tre gettoni tra e EFL Cup.