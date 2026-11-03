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Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
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Con il contributo di

Borussia Dortmund-Real Betis oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Champions League

In Champions League il Borussia Dortmund affronta il Real Betis. Ma dove si può vedere la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Borussia Dortmund-Real Betis: orario del calcio d’inizio

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Champions League - Game Week 4
Signal Iduna Park

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis inizierà il 04/11/2026 alle 21:00.

Borussia Dortmund-Real Betis oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita tra Borussia Dortmund e Real Betis sarà trasmessa in diretta su DAZN. In Svizzera, la gara sarà trasmessa da SRF zwei. Tutte le opzioni per seguirla sono elencate di seguito.

I temi della settimana: cosa è successo a Borussia Dortmund e Real Betis?

Il Dortmund arriva a questa partita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è il 2-2 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. In precedenza, il BVB ha vinto 1-0 contro l’Eintracht Francoforte e si è imposto 1-2 sul campo del Sabah FK in Champions League. In queste cinque partite, il Dortmund ha segnato complessivamente sette goal e ne ha subiti cinque.

Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, il Betis ha battuto 1-0 il Feyenoord Rotterdam in Champions League. L’unico pareggio è stato lo 0-0 contro il Celta Vigo. La netta sconfitta per 2-5 contro il Barcellona resta l’unico passo falso. Il Betis ha segnato sei volte in queste cinque partite e ha subito otto goal.

BVB

BVB - Forma

FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Borussia Dortmund-Real Betis: le formazioni

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Real Betis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formazione
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Formazione titolare

Real Betis

Allenatore

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund-Real Betis: lo stato di forma

BVB

BVB - Forma

FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Borussia Dortmund-Real Betis: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioReal Betis
1
0
0
Amichevoli dei club
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

Borussia Dortmund-Real Betis: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
27
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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